Найти наименьшее общее кратное трёх чисел ( 18,24 и 27) ( 36,54 и 81) (25,75 и 120)
Математика
Найти наименьшее общее кратное трёх чисел ( 18,24 и 27) ( 36,54 и 81) (25,75 и 120)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прости, я нашла не нок, а нод! сейчас исправлюсь. 18,24,27. 18=2*3*3=2*3^2 24=2*2*2*3=2^3*3 27=3*3*3=3^3 НОК=2^3*3^3=8*27=216 36.54.81 36=2*2*3*3=2^2*3^2 54=2*3*3*3=2*3^3 81=3*3*3*3=3^4 НОК=2^2*3^4=4*81=324 25.75.120 25=5*5=5^2 75=3*5*5=3*5^2 120=2*2*2*3*5=2^3*3*5 НОК=2^3*3*5^2=8*3*25=600
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тепловоз по горизонтальном участке пути длинной 600 м развивает постоянную силу тяги 147кН. Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч. О...
Химия
1) Технический оксид ртути(II)содержит примеси, массовая доля которых составляет 10%. Определите массу и количество вещесва кислорода, который можн...
Физика
Решить задачи: 1) Газ при давлении 6,0 атм и температуре 293 К занимает объем 855 л. Найти объем, занимаемый той же массой газа при температуре 248...
География
Герой сказки Антуана де Сент - Экзюпери Маленький принц так охарактеризовал взрослых: Я вам рассказывал так подробно об астериоиде Б - 612 и даж...