Найти наименьшее общее кратное трёх чисел ( 18,24 и 27) ( 36,54 и 81) (25,75 и 120)

Гость: Гость:

прости, я нашла не нок, а нод! сейчас исправлюсь. 18,24,27. 18=2*3*3=2*3^2 24=2*2*2*3=2^3*3 27=3*3*3=3^3 НОК=2^3*3^3=8*27=216 36.54.81 36=2*2*3*3=2^2*3^2 54=2*3*3*3=2*3^3 81=3*3*3*3=3^4 НОК=2^2*3^4=4*81=324 25.75.120 25=5*5=5^2 75=3*5*5=3*5^2 120=2*2*2*3*5=2^3*3*5 НОК=2^3*3*5^2=8*3*25=600