Тепловоз по горизонтальном участке пути длинной 600 м развивает постоянную силу тяги 147кН. Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч. Определите силу сопротивления движению,считая ее постоянной. Масса поезда 1000 т.

Физика

Тепловоз по горизонтальном участке пути длинной 600 м развивает постоянную силу тяги 147кН. Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч. Определите силу сопротивления движению,считая ее постоянной. Масса поезда 1000 т.

Автор: Гость