Тепловоз по горизонтальном участке пути длинной 600 м развивает постоянную силу тяги 147кН. Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч. Определите силу сопротивления движению,считая ее постоянной. Масса поезда 1000 т.

Физика
Тепловоз по горизонтальном участке пути длинной 600 м развивает постоянную силу тяги 147кН. Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч. Определите силу сопротивления движению,считая ее постоянной. Масса поезда 1000 т.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v1 = 10 м/с,   v2 = 15 м/с. Перемещение: [latex]S=\frac{v_{2}^2-v_{1}^2}{2a},\ \[/latex] Отсюда ускорение: [latex]a=\frac{v_{2}^2-v_{1}^2}{2S}=\frac{225-100}{1200}=0,1\ m/c^2.[/latex]  По 2 закону Ньютона: Fтяги - Fcопр = ma Fсопр = Fтяги - ma = 147 кН - 100 кН = 47 кН. Ответ: 47 кН.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1) Технический оксид ртути(II)содержит примеси, массовая доля которых составляет 10%. Определите массу и количество вещесва кислорода, который можн...
Ответить
Физика
Решить задачи: 1) Газ при давлении 6,0 атм и температуре 293 К занимает объем 855 л. Найти объем, занимаемый той же массой газа при температуре 248...
Ответить
География
Герой сказки Антуана де Сент - Экзюпери Маленький принц так охарактеризовал взрослых:    Я вам рассказывал так подробно об астериоиде Б - 612 и даж...
Ответить
Математика
Сумма единиц всех разрядов трёхзначного числа равна наименьшему чётному натуральному числу.Запиши все такие числа.
Ответить
Математика
К Ослику ИА на день рождения пришли друзья ,принесли торт и конфет. Масса торта и кофет =4.4 кг. Масса конфет была в 4.5 раза больше чем масса торт...
Ответить