Тепловоз по горизонтальном участке пути длинной 600 м развивает постоянную силу тяги 147кН. Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч. Определите силу сопротивления движению,считая ее постоянной. Масса поезда 1000 т.
Физика
Тепловоз по горизонтальном участке пути длинной 600 м развивает постоянную силу тяги 147кН. Скорость поезда возрастает при этом от 36 до 54 км/ч. Определите силу сопротивления движению,считая ее постоянной. Масса поезда 1000 т.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v1 = 10 м/с, v2 = 15 м/с. Перемещение: [latex]S=\frac{v_{2}^2-v_{1}^2}{2a},\ \[/latex] Отсюда ускорение: [latex]a=\frac{v_{2}^2-v_{1}^2}{2S}=\frac{225-100}{1200}=0,1\ m/c^2.[/latex] По 2 закону Ньютона: Fтяги - Fcопр = ma Fсопр = Fтяги - ma = 147 кН - 100 кН = 47 кН. Ответ: 47 кН.
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