Квартира состоит из трёх комнат.Первая комната на 5 кв м меньше второй,а вторая на 8 кв м меньше третьей.Найдите общую площадь трёх комнат.если площадь самой маленькой из них равна 10 кв м .

Математика

Квартира состоит из трёх комнат.Первая комната на 5 кв м меньше второй,а вторая на 8 кв м меньше третьей.Найдите общую площадь трёх комнат.если площадь самой маленькой из них равна 10 кв м .

Автор: Гость