Квартира состоит из трёх комнат.Первая комната на 5 кв м меньше второй,а вторая на 8 кв м меньше третьей.Найдите общую площадь трёх комнат.если площадь самой маленькой из них равна 10 кв м .
Математика
Квартира состоит из трёх комнат.Первая комната на 5 кв м меньше второй,а вторая на 8 кв м меньше третьей.Найдите общую площадь трёх комнат.если площадь самой маленькой из них равна 10 кв м .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первая комната х кв.м. тогда вторая х+5 кв.м., а третья х+5+8=х+13 кв.м. из этого видно, что самая маленькая комната - первая. известно, что ее площадь равна 10кв.м. значит, х=10кв.м. таким образом площадь второй комнаты равна 10+5=15кв.м, а площадь третьей 10+13=23кв.м. а общая площадь трёх комнат 10+15+23=48кв.м.
Гость:
1 комната < 2 комнаты, а 2 комната < 3 комнаты следовательно 1 комната самая маленькая и ее площадь = 10 кв.м. 10 + 5 = 15 кв.м. площадь 2комнаты 15 + 8 = 23 кв.м. площадь 3 комнаты 10 + 15 + 23 = 48 кв.м. общая площадь Ответ. 48 кв.м.
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