В хоккей играли 2 команды. За весь матч было забито 12 голов,причём первая команда забила ы 3 раза больше чем вторая.На сколько меньше голов забила вторая команда?
Математика
В хоккей играли 2 команды. За весь матч было забито 12 голов,причём первая команда забила ы 3 раза больше чем вторая.На сколько меньше голов забила вторая команда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вторая команда забила х голов, а первая 3х голов. вместе забили 12 голов. значит, х+3х=12 4х=12 х=3 вторая команда забила 3 гола, а первая 3*3=9 голов. 9-3=6 вторая команда забила на 6 голов меньше.
Гость:
I команда - х*3 (г) II команда - х (г) Всего - 12 (г) На ? (г)< Решение: х+(х*3)=12 х+3х=12 4х=12 х=12:4 х=3 (г)-забила вторая команда х*3=3*3=9 (г)-забила первая команда 9-3=6 (г) Ответ:на 6 голов меньше забила вторая команда, чем первая
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