Среднемесячные температуры- -10,-10,-4,+5,+13,+16,+18,+16,+12,+6,-3,-9. определить среднегодовую температуру и годовую амплитуду температур.
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Среднемесячные температуры- -10,-10,-4,+5,+13,+16,+18,+16,+12,+6,-3,-9. определить среднегодовую температуру и годовую амплитуду температур.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-10-10-4+5+13+16+18+16+12+6-3-9=50:12=4,2 Наибольшая +18, наименьшая -10, 18+10=28
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