напишите химические формулы веществ, в состав которых входят: а) 1 атом меди и 2 атом хлора; б) 2 атома железа и 3 атома кислорода; в) 1 атом магния и 1 атом кислорода г) 1 атом кальция, 1 атом углерода и 3 атома кислорода ; д)...
Химия
напишите химические формулы веществ, в состав которых входят: а) 1 атом меди и 2 атом хлора; б) 2 атома железа и 3 атома кислорода; в) 1 атом магния и 1 атом кислорода г) 1 атом кальция, 1 атом углерода и 3 атома кислорода ; д)2 атома водорода, 1 атом серы и 4 атома кислорода. Вычислите относительные молекулярные массы этих веществ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)CuCl2 --> Mr=135 2)Fe2O3 --> Mr=160 3)MgO --> Mr=40 4)CaCO3 --> Mr=100 5)H2SO4 --> Mr=98
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