Автомобиль движущийся со скоростью 60км/час, резко тормозит и останавливается в течении 2,5 с. С каким уровнем он движется? Каков смысл отрицательного значения ускорения?

Физика

Автомобиль движущийся со скоростью 60км/час, резко тормозит и останавливается в течении 2,5 с. С каким уровнем он движется? Каков смысл отрицательного значения ускорения?

Автор: Гость