Автомобиль движущийся со скоростью 60км/час, резко тормозит и останавливается в течении 2,5 с. С каким уровнем он движется? Каков смысл отрицательного значения ускорения?
Физика
Автомобиль движущийся со скоростью 60км/час, резко тормозит и останавливается в течении 2,5 с. С каким уровнем он движется? Каков смысл отрицательного значения ускорения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение для скорости равнозамедленного движения в проекциях на направление движения: [latex]v_{0}\ -\ at\ =\ 0,[/latex] Проекция вектора ускорения взята со знаком минус, что означает, что вектор ускорения направлен противоположно вектору скорости. [latex]a=\frac{v_{0}}{t}[/latex] (60 км/ч = 16,67 м/с) a= -6,7 м/с^2. Вектор ускорения противоположен вектору скорости.
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