Если в стакан насыпать 8 столовых ложек сахара то заполнится две третих стакана.Хватит ли 11 столовых ложек сахара,чтобы наполнить стакан??????
Алгебра
Если в стакан насыпать 8 столовых ложек сахара то заполнится две третих стакана.Хватит ли 11 столовых ложек сахара,чтобы наполнить стакан??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет, не хватит. так как для наполнения стакана нужно 12 ложек 8*3/2=12
Гость:
Разделим 8 на 2/3 чтоб узнать вместимость стакана: 8 : 2/3 = 8 * 3/2 = 12 ложек. Итак, 11 ложек для стакана будет мало.
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