Среднемесячные температуры воздуха-1--10,2--10,3--4,4-+5,5-+13,6-+16,7-+18,8-+16,9-+12,10-+6,11--3,12--9.Определить средне годовую температуру и годовую амплитуду температур.
Українська література
Среднемесячные температуры воздуха-1--10,2--10,3--4,4-+5,5-+13,6-+16,7-+18,8-+16,9-+12,10-+6,11--3,12--9.Определить средне годовую температуру и годовую амплитуду температур.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex] \frac{-1-10,2-10,3-4,4+5,5+13,6+16,7+18,8+16,9+12,1+6,11-3,12-9}{13}=\frac{51,69}{13}\approx4\\ [/latex] Амплитуда : 10,3+18,8 = 29,1
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