Задание:1 Маштаб карты:1:5000000 а) Расстояние между Москвой и Курском на карте равно 9см. Чему равно это расстояние в действительности? б)Расстояние между Москвой и Ригой 900 км.Чему равно это расстояние на карте ? Задание:2 ...
Алгебра
Задание:1 Маштаб карты:1:5000000 а) Расстояние между Москвой и Курском на карте равно 9см. Чему равно это расстояние в действительности? б)Расстояние между Москвой и Ригой 900 км.Чему равно это расстояние на карте ? Задание:2 а) Если в стакан насыпать 8 столовых ложек сахара, то заполниться [latex]\frac{2}{3}[/latex] стакана. Хвати ли 11 столовых ложек сахара, чтобы наполнить стакан ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 1: а) S = 9*5 000 000 = 45 000 000 см = 450 000 м = 450 км. б) s = 90 000 000 см : 5 000 000 = 18 см. Задание 2. Составим пропорцию: 2/3 - 8 1 - х где х - требуемое кол-во ложек для заполнения стакана. х = 8*1/(2/3) = 8*3/2 = 12 Ответ: 11 ложек не хватит для заполнения стакана.
Гость:
1)а) 9*5 000 000=45 000 000см=450км расстояние между Москвой и Курском б) 900/5 000 000=90 000 000/5 000 000=18см расстояние на карте 2)нет, не хватит. так как для наполнения стакана нужно 12 ложек 8*3/2=12
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