Задание:1 Маштаб карты:1:5000000 а) Расстояние между Москвой и Курском на карте равно 9см. Чему равно это расстояние в действительности? б)Расстояние между Москвой и Ригой 900 км.Чему равно это расстояние на карте ? Задание:2 ...

Алгебра

Задание:1 Маштаб карты:1:5000000 а) Расстояние между Москвой и Курском на карте равно 9см. Чему равно это расстояние в действительности? б)Расстояние между Москвой и Ригой 900 км.Чему равно это расстояние на карте ? Задание:2 а) Если в стакан насыпать 8 столовых ложек сахара, то заполниться [latex]\frac{2}{3}[/latex] стакана. Хвати ли 11 столовых ложек сахара, чтобы наполнить стакан ?

Автор: Гость