Используя свойства квадратных корней, найдите значение числовго вырожения: 1)√1,1 * √9,9; 2)√0,12*√48;
Алгебра
Используя свойства квадратных корней, найдите значение числовго вырожения: 1)√1,1 * √9,9; 2)√0,12*√48;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)√1,1 * √9,9 = [latex]\sqrt{1,1*1,1*3*3}=1,1*3=3,3.[/latex] 2)√0,12*√48 = [latex]\sqrt{0,12*12*2*2}=1,2*2=2,4.[/latex]
Гость:
1)√1,1 * √9,9 = √(1,1 * 1,1 * 9) = 1,1 * 3 = 3,3 2) √0,12*√48 = √(0,12* 12 * 4) = √(0,12* 0,12 * 100 * 4)= 0,12 * 10 * 2 = 2,4
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