Критерии взросления взрослого человека в современном обществе
География
Критерии взросления взрослого человека в современном обществе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Критерии взросления подростка 1. подросток-это человек, который взрослеет и сталкивающийся с изменениями в своём организме, который конфликтует с обществом и родными 2. подросток-ещё не взрослый человек, но уже и не ребёнок 3. это человек с маленьким жизненным опытом и огромными амбициями, который стремится к самоутверждению 4. это человек, который экстримист по своему возрасту, всегда ищет новые ощущения и преобретает опыт 5. это личность, которая формируется в окружающей среде и воспринимает жизнь такой, какая она есть 6. этот подрастковый период-переход от детства к взрослой жизни и нельзя его оставлять без поддержки 7. в этот период происходит половое развитие, затем половая зрелость
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