улетают ли Щеглы в теплые края или остаются в средней полосе ?
Биология
улетают ли Щеглы в теплые края или остаются в средней полосе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считается, что щегол - это оседлая птица, перелетными они являются только на севере. Хотя, после образования стай, меньшая часть перемещается ближе к югу, а большая кочует по открытым местам в районах гнездования.
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