 Условие и решение к задаче.   между сторонами угла (ab) 60 градусов проходит луч c. найдитеуглы (ас) и (bc).  Градусные меры углов (ac ) и (bc) относятся как 2:3

Геометрия
 Условие и решение к задаче.   между сторонами угла (ab) 60 градусов проходит луч c. найдитеуглы (ас) и (bc).  Градусные меры углов (ac ) и (bc) относятся как 2:3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - одна часть 2х - градусная мера угла (ас) 3х - градусная мера угла (bc)   2х+3х=60 5х=60 х=12   угол (ас) = 12*2 = 24 (град) угол (bc) = 12*3 = 36 (град)
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