Условие и решение к задаче. между сторонами угла (ab) 60 градусов проходит луч c. найдитеуглы (ас) и (bc). Градусные меры углов (ac ) и (bc) относятся как 2:3

Геометрия

Условие и решение к задаче. между сторонами угла (ab) 60 градусов проходит луч c. найдитеуглы (ас) и (bc). Градусные меры углов (ac ) и (bc) относятся как 2:3

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