Условие и решение к задаче. между сторонами угла (ab) 60 градусов проходит луч c. найдитеуглы (ас) и (bc). Градусные меры углов (ac ) и (bc) относятся как 2:3
Геометрия
Условие и решение к задаче. между сторонами угла (ab) 60 градусов проходит луч c. найдитеуглы (ас) и (bc). Градусные меры углов (ac ) и (bc) относятся как 2:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - одна часть 2х - градусная мера угла (ас) 3х - градусная мера угла (bc) 2х+3х=60 5х=60 х=12 угол (ас) = 12*2 = 24 (град) угол (bc) = 12*3 = 36 (град)
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