СКОЛЬКО ДРОВ НЕОБХОДИМО СЖЕЧЬ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАГРЕТЬ 50Л ВОДЫ В ЖЕЛЕЗНОМ КОТЛЕ МАССОЙ 10КГ ОТ 15 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ ДО 65ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ ?

Физика

СКОЛЬКО ДРОВ НЕОБХОДИМО СЖЕЧЬ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАГРЕТЬ 50Л ВОДЫ В ЖЕЛЕЗНОМ КОТЛЕ МАССОЙ 10КГ ОТ 15 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ ДО 65ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ ?

Автор: Гость