СКОЛЬКО ДРОВ НЕОБХОДИМО СЖЕЧЬ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАГРЕТЬ 50Л ВОДЫ В ЖЕЛЕЗНОМ КОТЛЕ МАССОЙ 10КГ ОТ 15 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ ДО 65ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ ?
Физика
СКОЛЬКО ДРОВ НЕОБХОДИМО СЖЕЧЬ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАГРЕТЬ 50Л ВОДЫ В ЖЕЛЕЗНОМ КОТЛЕ МАССОЙ 10КГ ОТ 15 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ ДО 65ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельная теплота сгорания дров: q=13,8*10^6 Дж/кг Удельная теплоемкость железа: с1=444 Дж/кг*К Удельная теплоемкость воды: с2 = 4200 Дж/кг*К. m - искомая масса дров. m1 - масса котла. m2 - масса воды. Уравнение теплового баланса: q*m = c1*m1*(t2-t1) + c2*m2*(t2-t1) Отсюда находим выражение для массы дров: [latex]m=\frac{(c_{1}m_{1}+c_{2}m_{2})(t_{2}-t_{1})}{q}=\frac{(444*10+4200*50)*(65-15)}{13,8*10^6}\approx0,8.[/latex] Ответ: 0,8 кг.
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