Лыжник начинает спускаться с горы,имея начальную скорость 2 м/сек. и в течение 0,5 мин. проезжает 240 м. С каким ускорением лыжник спускается с горы и какова его скорость в конце спуска?
Физика
Лыжник начинает спускаться с горы,имея начальную скорость 2 м/сек. и в течение 0,5 мин. проезжает 240 м. С каким ускорением лыжник спускается с горы и какова его скорость в конце спуска?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнения равноускоренного движения: [latex]v=v_{0}+at,[/latex] [latex]s=v_{0}t+\frac{at^2}{2}.[/latex] Из второго уравнения находим ускорение: [latex]a=\frac{2(s-v_{0}t)}{t^2}=\frac{2*(240-2*30)}{900}=0,4\ m/c^2[/latex] Тогда конечная скорость из первого ур-ия: v = 2 + 0,4*30 = 14 м/с. Ответ: 0,4 м/с^2; 14 м/с.
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