Лыжник начинает спускаться с горы,имея начальную скорость 2 м/сек. и в течение 0,5 мин. проезжает 240 м. С каким ускорением лыжник спускается с горы и какова его скорость в конце спуска?

Физика

Лыжник начинает спускаться с горы,имея начальную скорость 2 м/сек. и в течение 0,5 мин. проезжает 240 м. С каким ускорением лыжник спускается с горы и какова его скорость в конце спуска?

Автор: Гость