Помогите пожалуйсто по данному началу написать соченение о своих любисых книгах. Книги, Без которых я не могу обойтись Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил построить ковчег, в который попытался бы захв...
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Помогите пожалуйсто по данному началу написать соченение о своих любисых книгах. Книги, Без которых я не могу обойтись Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил построить ковчег, в который попытался бы захватить всех своих любимцев. Само собой разумеется, что чем меньше был бы ковчег, тем мне было бы трудней и печальней. Если бы можно было взять с собой сотню книг, затруднения мои были бы не так велики, как если бы выбор был ограничен десяткой. И уж невыносимо трудно было бы мне, если бы десятку сократили до трех-четырех. А все-таки. Какие же из миллионов книг вошли бы в число заветных? Первая книга – это, конечно же... Написать о трёх книгах!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...сборник рассказов О"Генри . В минуты грусти они не только подняли бы настроение, но и заставили бы смеяться, забыв хандру. Вторая книга, спасенная мною, была бы Джека Лондона. Лучше этого автора никто не умеет заставить одуматься в беде, когда отчаянье не дает возможности действовать. Его герои выживали в таких ситуациях, что многие беды покажуться незначительными. И третья книга - это, конечно же, Библия. Часто в беде человек откидывает моральные нормы. Религиозные учения, сохраненные тысячами поколений, помогают людям остаться людьми. Они напоминают о том, что голод и разруха не оправдывают духовную нищету и жестокость. Хороших книг много, но в критической ситуации, думаю, эти книги помогли бы мне выжить.
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