Помогите пожалуйсто по данному началу написать соченение о своих любисых книгах. Книги, Без которых я не могу обойтись Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил построить ковчег, в который попытался бы захв...

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Помогите пожалуйсто по данному началу написать соченение о своих любисых книгах. Книги, Без которых я не могу обойтись Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил построить ковчег, в который попытался бы захватить всех своих любимцев. Само собой разумеется, что чем меньше был бы ковчег, тем мне было бы трудней и печальней. Если бы можно было взять с собой сотню книг, затруднения мои были бы не так велики, как если бы выбор был ограничен десяткой. И уж невыносимо трудно было бы мне, если бы десятку сократили до трех-четырех. А все-таки. Какие же из миллионов книг вошли бы в число заветных? Первая книга – это, конечно же... Написать о трёх книгах!!!!!

Автор: Гость