Каким способом  можно определить объём шара, диаметр которого несколько больше внутреннего диаметра мензурки?

Гость: Гость:

Взять мензурку побольше xD Нужно взять сосуд, максимально заполненный жидкостью, и установить так, чтобы жидкость могла стекать в мензурку. После помещения тела в сосуд определить объём жидкости, вылившейся в мензурку - он будет равен объёму тела.