Каким способом  можно определить объём шара, диаметр которого несколько больше внутреннего диаметра мензурки?

Физика
Каким способом  можно определить объём шара, диаметр которого несколько больше внутреннего диаметра мензурки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взять мензурку побольше xD   Нужно взять сосуд, максимально заполненный жидкостью, и установить так, чтобы жидкость могла стекать в мензурку. После помещения тела в сосуд определить объём жидкости, вылившейся в мензурку - он будет равен объёму тела.
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