Высота,опущенная из вершины тупого угла ромба на его сторону,делит её на две равные части.Вычислите углы ромба
Геометрия
Высота,опущенная из вершины тупого угла ромба на его сторону,делит её на две равные части.Вычислите углы ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
углы будут 60 и 120 Высота делит противоположную сторонуВС пополам значит треугольник АВС (если ромб обозначить АВСД) равнобедренный (АВ=АС), у равнобедренного треугольника углы при основании равны значит они по 60 угол В=60 а угол С =120 как внутренние односторонние углы
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