Высота,опущенная из вершины тупого угла ромба на его сторону,делит её на две равные части.Вычислите углы ромба

Гость: Гость:

углы будут 60 и 120 Высота делит противоположную сторонуВС пополам значит треугольник АВС (если ромб обозначить АВСД) равнобедренный (АВ=АС), у равнобедренного треугольника углы при основании равны значит они по 60 угол В=60 а угол С =120 как внутренние односторонние углы