как найти неизвестное уменьшаемое
Математика
как найти неизвестное уменьшаемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
к разности прибавить вычитаемое , то получится уменьшаемое.
Гость:
надо вычитаемое сложить с разностью, например х - 4 = 6 х = 4 + 6 х = 10 10 - 4 = 6
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