треугольник АВС стороны вс=7 ,ас=8, ав=5, чему равна величина угла а
Геометрия
треугольник АВС стороны вс=7 ,ас=8, ав=5, чему равна величина угла а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решаем применяя теорему косинусов вс в квадрате = ас в кв. + ав в кв. - 2 ав*ас* cosA cosA=64+25-49/2*8*5=40/80=1/2 A=60
Гость:
a = 7см b = 8см c = 5см по теореме косинусов [latex]a^2 =b^2 +c^2 - bc\cdot cos\alpha\\ \alpha=arccos(\frac{b^2+c^2 -a^2 }{2ab})\\ \alpha=arccos(\frac{64+25 -49 }{80})\\ \alpha=arccos(\frac{1 }{2})\\ \alpha=60[/latex] град
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