Узагальність й оцініть особливості економіко-географічне й геополітичне положення України.
Українська література
Узагальність й оцініть особливості економіко-географічне й геополітичне положення України.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
положительные: расположена в восточной Европе, находится на пересечении международных путей сообщения, природные условия благоприятны для хозяйственного освоения территории страны, приграничные страны имеют достаточно высокий уровень развития, стабильные отношения с приграничными странами негативные: расположена между странами входящими в НАТО и Россией, зависит от поставок некоторых видов сырья (нефть, газ) из других стран, закрытость Азово-Черноморского бассейна, вблизи границ находятся страны или области с нестабильной политической ситуацией (непризнанное государство Приднестровье)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
пятизначное число кратное 10, начинается с цифры 1. Если эту цифру перенести на место десятков, не меняя порядка остальных цифр, разделить новое чи...
Геометрия
Высота,опущенная из вершины тупого угла ромба на его сторону,делит её на две равные части.Вычислите углы ромба