Узагальність й оцініть особливості економіко-географічне й геополітичне положення України.

Гость: Гость:

положительные: расположена в восточной Европе, находится на пересечении международных путей сообщения, природные условия благоприятны для хозяйственного освоения территории страны, приграничные страны имеют достаточно высокий уровень развития, стабильные отношения с приграничными странами негативные: расположена между странами входящими в НАТО и Россией, зависит от поставок некоторых видов сырья (нефть, газ) из других стран, закрытость Азово-Черноморского бассейна, вблизи границ находятся страны или области с нестабильной политической ситуацией (непризнанное государство Приднестровье)