задайте формулой какую-либо функцию с областью определения [-5 +∞) b) -∞ 3)
Алгебра
задайте формулой какую-либо функцию с областью определения [-5 +∞) b) -∞ 3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) [latex]y=\sqrt{x+5}[/latex] b) [latex]y=\frac{1}{\sqrt{3-x}}[/latex]
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