В однородном магнитном поле с индукцией В вращается частица массой m, имеющая заряд q. Как изменится радиус окружности, если индукция В увеличится в три раза, заряд не изменится, а масса возрастёт в два раза?

Физика

В однородном магнитном поле с индукцией В вращается частица массой m, имеющая заряд q. Как изменится радиус окружности, если индукция В увеличится в три раза, заряд не изменится, а масса возрастёт в два раза?

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