В однородном магнитном поле с индукцией В вращается частица массой m, имеющая заряд q. Как изменится радиус окружности, если индукция В увеличится в три раза, заряд не изменится, а масса возрастёт в два раза?

Физика
В однородном магнитном поле с индукцией В вращается частица массой m, имеющая заряд q. Как изменится радиус окружности, если индукция В увеличится в три раза, заряд не изменится, а масса возрастёт в два раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R= mv/qB q-const; 3B; 2m R= 2mv/3Bq  ==> R уменьшится в 1,5 раза
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