У треугольника отрезали один угол,сколько углов осталось?
Математика
У треугольника отрезали один угол,сколько углов осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В полученной фигуре стало 4 угла
Гость:
если у треугольника отрезать один угол, то получится четырёхугольник (4 угла)в форме трапеции
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