Кусок сплава меди и серебра массой 36 кг содержит 45% меди. Какую массу меди нужно добавить к этому куску, чтобы полученный сплав содержал 60% меди?

Алгебра
Кусок сплава меди и серебра массой 36 кг содержит 45% меди. Какую массу меди нужно добавить к этому куску, чтобы полученный сплав содержал 60% меди?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первоначальный кусок сплава содержал  100 - 45 = 55% серебра, а именно 36 * 55 / 100 = 19,8 кг. После добавления меди эти же 19,8 кг серебра стали составлять  100 - 60 = 40%, то есть весь кусок стал весить  19,8 * 100 / 40 = 49,5 кг. Следовательно, к куску было добавлено  49,5 - 36 = 13,5 кг меди. 
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