Кусок сплава меди и серебра массой 36 кг содержит 45% меди. Какую массу меди нужно добавить к этому куску, чтобы полученный сплав содержал 60% меди?

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Первоначальный кусок сплава содержал 100 - 45 = 55% серебра, а именно 36 * 55 / 100 = 19,8 кг. После добавления меди эти же 19,8 кг серебра стали составлять 100 - 60 = 40%, то есть весь кусок стал весить 19,8 * 100 / 40 = 49,5 кг. Следовательно, к куску было добавлено 49,5 - 36 = 13,5 кг меди.