в каком значении употребляются понятия древнее общество,средневековое общество,театральное общество ,высшее общество
География
в каком значении употребляются понятия древнее общество,средневековое общество,театральное общество ,высшее общество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
древнее и средневековое- общества временных эпох театральное- общество интересов высшее- общество интресов
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