сочинение на тему: Я тороплюсь стать взрослым,пото му что...
География
сочинение на тему: Я тороплюсь стать взрослым,пото му что...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что взхрослые сами могу распоряжаться своею жизнью, отвечать за свои поступки сами, делать что захотятЮ, не зависить от родителей
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