в библиотеке 800 томов книг 300 из них сказки народов,а 450 авторские а енцеклопедии ,сколько их забыли помоги роботникам вспомнить.СКОЛЬКО БЫЛО ЕНЦЕКЛОПЕДИЙ?пишите с действиями и обьяснениями

Математика

в библиотеке 800 томов книг 300 из них сказки народов,а 450 авторские а енцеклопедии ,сколько их забыли помоги роботникам вспомнить.СКОЛЬКО БЫЛО ЕНЦЕКЛОПЕДИЙ?пишите с действиями и обьяснениями

Автор: Гость