в библиотеке 800 томов книг 300 из них сказки народов,а 450 авторские а енцеклопедии ,сколько их забыли помоги роботникам вспомнить.СКОЛЬКО БЫЛО ЕНЦЕКЛОПЕДИЙ?пишите с действиями и обьяснениями
Математика
в библиотеке 800 томов книг 300 из них сказки народов,а 450 авторские а енцеклопедии ,сколько их забыли помоги роботникам вспомнить.СКОЛЬКО БЫЛО ЕНЦЕКЛОПЕДИЙ?пишите с действиями и обьяснениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 300 + 450 = 750 - сказки народов и авторские. 2) 800 - 750 = 50 - энциклопедии. Ответ:50 энциклопедий.
Гость:
800-300-450=50 (к) Ответ: в библиотеке было 50 энциклопедий.
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