велосипедист проихав 24км за 4год. на зворотному шляху вин збильшив швидкисть на 2км за годину. скильки часу вин витратив на зворотний шлях. 

Математика
велосипедист проихав 24км за 4год. на зворотному шляху вин збильшив швидкисть на 2км за годину. скильки часу вин витратив на зворотний шлях. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Швидкість велосипедиста по дорозі туди  24 / 4 = 6 км/год. Повертався він з швидкістю  6 + 2 = 8 км/год, тому на зворотний шлях він витратив  24 / 8 = 3 год.
Гость:
24 : 4 = 6 км/ч скорость велосипедиста 6 + 2 = 8 км/ч скорость велосипедиста после увеличения скорости 24 : 8 = 3 ч велосипедист затратил на обратный путь. Ответ. 3 ч.
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