велосипедист проихав 24км за 4год. на зворотному шляху вин збильшив швидкисть на 2км за годину. скильки часу вин витратив на зворотний шлях.

Математика

велосипедист проихав 24км за 4год. на зворотному шляху вин збильшив швидкисть на 2км за годину. скильки часу вин витратив на зворотний шлях.

Автор: Гость