При яких значеннях х значення похідної функції        2x²-3x+3                                                                           f(x)=------------  дорівнює 0.                                                            ...

Алгебра
При яких значеннях х значення похідної функції        2x²-3x+3                                                                           f(x)=------------  дорівнює 0.                                                                                   x+1                                                                               
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F (X) = (2 * X² - 3 * X + 3) / (X + 1) = (2 * X² - 3 * X - 5 + 8) / (X + 1) =  2 * X - 5 + 8 / (X + 1) F '(X) = 2 - 8 / (X + 1)² F ' (X) = 0 ⇒ (X + 1)² = 4 ⇒ X₁ = -3 ,  X₂ = 1
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