назови основную мысль стихотворения туча.

Литература
назови основную мысль стихотворения туча.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если речь идет о стихотворение Пушкина "туча",тогда я бы сказал .что главная мысль ,словами писателя " ПОРА МИНОВАЛАСЬ".наступило свежесть после грозы. я даже сказал ,что природа и поэт  ждут когда небо станет чистым.
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