назови основную мысль стихотворения туча.

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если речь идет о стихотворение Пушкина "туча",тогда я бы сказал .что главная мысль ,словами писателя " ПОРА МИНОВАЛАСЬ".наступило свежесть после грозы. я даже сказал ,что природа и поэт ждут когда небо станет чистым.