Тарас расставил сделанные им модели самолетов поровну на 14 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 8 полках. Сколько моделей было у Тараса, если известно, что их у него больше 100 и меньше 120

Математика

Тарас расставил сделанные им модели самолетов поровну на 14 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 8 полках. Сколько моделей было у Тараса, если известно, что их у него больше 100 и меньше 120

Автор: Гость