Тарас расставил сделанные им модели самолетов поровну на 14 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 8 полках. Сколько моделей было у Тараса, если известно, что их у него больше 100 и меньше 120
Математика
Тарас расставил сделанные им модели самолетов поровну на 14 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 8 полках. Сколько моделей было у Тараса, если известно, что их у него больше 100 и меньше 120
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наименьшее общее кратное чисел 14 и 8 равно 56. Поскольку между 100 и 120 есть только одно число, кратное 56, то у Тараса было 112 моделей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы