Тарас расставил сделанные им модели самолетов поровну на 14 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 8 полках. Сколько моделей было у Тараса, если известно, что их у него больше 100 и меньше 120

Математика
Тарас расставил сделанные им модели самолетов поровну на 14 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 8 полках. Сколько моделей было у Тараса, если известно, что их у него больше 100 и меньше 120
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наименьшее общее кратное чисел 14 и 8 равно 56. Поскольку между 100 и 120 есть только одно число, кратное 56, то у Тараса было 112 моделей
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