сочинить сказку на любую тему

Гость: Гость:

В одном доме жила красивая девочка. Всем она нравилась.Но некто не решался её полюбить.Её мама говорила:Некаких мальчиков!,Пока я жива! И Вита (так звали девочку) смерилась.В то время она любила животных .И мама сказала.МОлодец! Этим хоть займись!И вот Вите исполнилось 20 лет .И к ним во дворец въехал принц на белом коне.И Вита побежала во двор.Она спросила незнакомца:Вы кто? Гордый принц?или отчаяный охотник? Да нет сказал незнакомец.Я решил посмотреть на самую красивый девушку по рассказам молодых мужчин.Они правда так считают?Да,я убедился...Я не верил! что столько мерцаний и красоты могут быть в одной девушке.Поехали со мной в далёкое путешествие!Немогу...Злая мама не разрешит...Или будет злится...Какая это мама?Каторая не желает счастье родной дочери? Какя тебе разница??? Может я ещё маленькая??? -Сказала Вита. И пошла обратно во дворец.На следующее утро она услышала тук-тук-тук во кне она открыла окно и там стоял большой оркестр и Принц Давид . Он пел . ПОлюби меня такого!Какой я есть! Иль полюби другого.Вита недолго думая пошла во двор.И поехала в далёкое путешествие...по совету мамы...