В 150см3 воды температурой 35 градусов влили 50см3 воды при 19 градусах.Какова получилась температура смеси?
Физика
В 150см3 воды температурой 35 градусов влили 50см3 воды при 19 градусах.Какова получилась температура смеси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку смешиваются две порции одного и того же вещества, то средняя температура вычисляется по формуле средней арифметической взвешенной и равна (150 * 35 + 50 * 19) / (150 + 50) = 6200 / 200 = 31°C
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