При какой температуре находился газ в сосуде,если при нагревании, его 140 К, р возрасло в 1,5 раза?

Физика
При какой температуре находился газ в сосуде,если при нагревании, его 140 К, р возрасло в 1,5 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V- cоnst применяем уравнения менделева клайперона для идеального газа при постоянном объеме. P/T - cоnst => P/T = 1,5P/(t+140) решаем уравнение: 1.5P*T=PT+140P 0.5PT=140P ( сократим накуй P ) 0.5T=140 T=140/0.5=280 кельвинакляйна =)
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