При какой температуре находился газ в сосуде,если при нагревании, его 140 К, р возрасло в 1,5 раза?
Физика
При какой температуре находился газ в сосуде,если при нагревании, его 140 К, р возрасло в 1,5 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V- cоnst применяем уравнения менделева клайперона для идеального газа при постоянном объеме. P/T - cоnst => P/T = 1,5P/(t+140) решаем уравнение: 1.5P*T=PT+140P 0.5PT=140P ( сократим накуй P ) 0.5T=140 T=140/0.5=280 кельвинакляйна =)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В 150см3 воды температурой 35 градусов влили 50см3 воды при 19 градусах.Какова получилась температура смеси?
Алгебра
из А в В одновременно выехали 2 автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь . Второй проехал первую половину пути со скорость 36...
Литература