в числе 1000х1001.....х1008 сосчитали сумму цифр. в полученном числе вновь сосчитали сумму цифр и продолжили этот процесс до тех пор, пока не получили однозначное число. какое это число?

Математика

в числе 1000х1001.....х1008 сосчитали сумму цифр. в полученном числе вновь сосчитали сумму цифр и продолжили этот процесс до тех пор, пока не получили однозначное число. какое это число?

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