в числе 1000х1001.....х1008 сосчитали сумму цифр. в полученном числе вновь сосчитали сумму цифр и продолжили этот процесс до тех пор, пока не получили однозначное число. какое это число?
Математика
в числе 1000х1001.....х1008 сосчитали сумму цифр. в полученном числе вновь сосчитали сумму цифр и продолжили этот процесс до тех пор, пока не получили однозначное число. какое это число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000*1001*1002*1003*1004*1005*1006*1007*1008 = 1036550558516402233624320000 1+3+6+5+5+5+5+8+5+1+6+4+2+2+3+3+6+2+4+3+2 = 81 8+1=9 ответ : 9 Хочешь "олимпиадный способ" ищи закономерности в умножении трехзначных чисел
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