записать четыре первых и четыре последних шестизначных числа.
Математика
записать четыре первых и четыре последних шестизначных числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100000,100001,100002,100003 999996,999997,999998,999999
Гость:
100000, 100001, 100002, 100003; 999996, 999997, 999998, 999999.
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