Назовите все натуральные числа какие больше чем 687 и меньше 684

Математика
Назовите все натуральные числа какие больше чем 687 и меньше 684
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
может которы больше 684 и меньше 687..тогда ответ  685 и 686
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