приведите 2-3 примера антонимов фразеологизмов
Русский язык
приведите 2-3 примера антонимов фразеологизмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Едва сводить концы с концами - Кататься, как сыр в масле. Откладывать в долгий ящик - Лезть поперед батьки в пекл. Идти ко дну - идти в гору, быть на плаву. Витать в облаках - смотреть в оба, держать ухо востро, держать нос по ветру. Чесать языки - хранить молчание, язык проглотит. С глазу на глаз - выносить сор из избы. Сойдёт?
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