приведите 2-3 примера антонимов фразеологизмов

Гость: Гость:

Едва сводить концы с концами - Кататься, как сыр в масле. Откладывать в долгий ящик - Лезть поперед батьки в пекл. Идти ко дну - идти в гору, быть на плаву. Витать в облаках - смотреть в оба, держать ухо востро, держать нос по ветру. Чесать языки - хранить молчание, язык проглотит. С глазу на глаз - выносить сор из избы. Сойдёт?