Какую часть числа составляют его:в)10 % г)20% ж)75% з)100%
Математика
Какую часть числа составляют его:в)10 % г)20% ж)75% з)100%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно понял, то в)одна десятая (1/10) г)одна пятая (1/5) ж)три четвертых (3/4) з)единица (1)
Гость:
[latex]\frac{1}{10}\ \ \ ;\frac{1}{5}\ \ ;\frac{3}{4};\ \ \ \;1[/latex] или в десятичных дробях 0,1; 0,2; 0,75; 1
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