Мини сочинение на тему"Почему компьютер заменил книги?"

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Раньше, многие функции выполнялись человеком при помощи сторонних предметов. Теперь же, их может заменить компьютер. В том числе это чудо техники постепенно стало заменять и книги. Ведь почти у каждого есть компьютер и немудренно, что люди читают при помощи него. Использовать компьютер как книгу - невероятно удобно! Во-первых, не у каждого есть деньги на дорогостоящие в наше время книги, а в интернете их можно найти абсолютно бесплатно. Да и обмениваться книгами проще пареной репы - не нужно ходить в библиотеки, носить тяжелые кипы в рюкзаке; достаточно просто записать "файл книги" на портативные устройства. Кстати, у многих плохое зрение и не всякие книги печатаются крупным шрифтом, а на компьютере всегда можно изменить размер букв. И в конце концов такую книгу можно читать без света. Современные технологии двигаются вперед, вместе с ними меняется и обыденные сопсобы получения информации. Многоие консерваторы, конечно же стараются не сладовать новым тенденциям, но время диктует свое. И рано или поздно литература будет процветать в пределах наших "эллекторнных ящиков".