дайте 2-4 примера многозначных фразеологизмов

Русский язык
дайте 2-4 примера многозначных фразеологизмов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поднять на ноги   увидеть свет    протянуть руку    проливать кровь
Гость:
ВОЛЬНАЯ КУРИЦА - безвольный, бесхитростный человек. БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ - первое участие в бою, серьёзное испытание в каком-то деле.                                      Или простые слова; Ручка (двери) - Ручка (ребёнка) Глухой (старик) - Глухая (стена) Идёт (человек) - Идёт (фильм)
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