дайте 2-4 примера многозначных фразеологизмов

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ВОЛЬНАЯ КУРИЦА - безвольный, бесхитростный человек. БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ - первое участие в бою, серьёзное испытание в каком-то деле. Или простые слова; Ручка (двери) - Ручка (ребёнка) Глухой (старик) - Глухая (стена) Идёт (человек) - Идёт (фильм)