Формула газів-NO2 Кількісьть речовин-0,5 моль Молярна маса-? Обєм газу-? Число молекул-? Відносна густена за Н2-? Поянити відповідь.
Химия
Формула газів-NO2 Кількісьть речовин-0,5 моль Молярна маса-? Обєм газу-? Число молекул-? Відносна густена за Н2-? Поянити відповідь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(NO2) = Ar(N) + 2*Ar(O) = 14 + 2*16 = 46 (г/моль) V(NO2) = n(NO2)*Vm ( Vm - молярный объем, равен 22,4 л/моль) V(NO2) = 0,5*22,4 = 11,2 л N(молекул) = n(NO2)*NA (NA - число Авогадро, равно 6,02*10^23) N(молекул) = 0,5*6,02*10^23 = 3,01*10^23 D(по Н2) = M(NO2)/M(H2) = 46/2 = 23.
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