отец и сын измерили шагами одно и то же расстояние, причем 10 раз их шаги совпали. отец прошел 110 шагов. найдите длину шага сына, если она выражается целым числом сантиметров, а шаг отца равен 65 см.
Математика
отец и сын измерили шагами одно и то же расстояние, причем 10 раз их шаги совпали. отец прошел 110 шагов. найдите длину шага сына, если она выражается целым числом сантиметров, а шаг отца равен 65 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110/10=11 шагов - через 11 шагов шаги сына и отца совпадали 11*65=715 см в 11 шагах отца разложим на множители 715 715=5*11*13 т.к. отец сделал 11 шагов, очевидно, что сын сделал 13 шагов 715/13=55 см - длина шага сына
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