отец и сын измерили шагами одно и то же расстояние, причем 10 раз их шаги совпали. отец прошел 110 шагов. найдите длину шага сына, если она выражается целым числом сантиметров, а шаг отца равен 65 см.

Математика

отец и сын измерили шагами одно и то же расстояние, причем 10 раз их шаги совпали. отец прошел 110 шагов. найдите длину шага сына, если она выражается целым числом сантиметров, а шаг отца равен 65 см.

Автор: Гость