2*9в степени х-(2а+3)*6в степени х+3а*4в степени х при каких значениях а имеет 1 корень?2 корня?
Алгебра
2*9в степени х-(2а+3)*6в степени х+3а*4в степени х при каких значениях а имеет 1 корень?2 корня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 * 9^X - (2 * A + 3) * 6^X + 3 * A * 4^X = 0 разделив на 9^X, получаем 2 * (4/9)^X - (2 * A + 3) * (2/3)^X + 3 * A = 0 Положив (2/3)^X = T, получаем 2 * Т² - (2 * А + 3) * Т + 3 * А = 0 Дискриминант D = (2 * A + 3)² - 4 * 2 * 3 * A = 4 * A² + 12 * A + 9 - 24 * A = 4 * A² - 12 * A + 9 = (2 * A - 3)² Тогда корни уравнения T₁₂ = ((2 * A + 3) ± (2 * A - 3)) / 4 или Т₁ = А Т₂ = 3/2 Уравнение имеет 1 корень, если А = 3/2 (корень кратный) или если А ≤ 0 (показательная функция принимает только положительные значения) Если же А > 0 и A ≠ 3/2, то уравнение имеет 2 корня
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