2*9в степени х-(2а+3)*6в степени х+3а*4в степени х при каких значениях а имеет 1 корень?2 корня?

Алгебра
2*9в степени х-(2а+3)*6в степени х+3а*4в степени х при каких значениях а имеет 1 корень?2 корня?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 * 9^X - (2 * A + 3) * 6^X + 3 * A * 4^X = 0 разделив на 9^X, получаем 2 * (4/9)^X - (2 * A + 3) * (2/3)^X + 3 * A = 0 Положив  (2/3)^X = T, получаем 2 * Т² - (2 * А + 3) * Т + 3 * А = 0 Дискриминант   D = (2 * A + 3)² - 4 * 2 * 3 * A = 4 * A² + 12 * A + 9 - 24 * A = 4 * A² - 12 * A + 9 = (2 * A - 3)² Тогда корни уравнения   T₁₂ = ((2 * A + 3) ± (2 * A - 3)) / 4 или  Т₁ = А   Т₂ = 3/2 Уравнение имеет 1 корень, если  А = 3/2 (корень кратный) или если А ≤ 0 (показательная функция принимает только положительные значения) Если же  А > 0  и  A ≠ 3/2, то уравнение имеет 2 корня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
составьте структурные формулы изомеров декана C10H22
Ответить
Химия
Формула газів-NO2 Кількісьть речовин-0,5 моль Молярна маса-? Обєм газу-? Число молекул-? Відносна густена за Н2-? Поянити відповідь.
Ответить
Математика
 отец и сын измерили шагами одно и то же расстояние, причем 10 раз их шаги совпали. отец прошел 110 шагов. найдите длину шага сына, если она выража...
Ответить
Математика
Два велосипедиста выехали одновременно из двух городов, находящихся на расстоянии 72 км один т другого, и едут навстречу друг другу. Первый проезжа...
Ответить
Русский язык
дайте 2-4 примера многозначных фразеологизмов
Ответить