если натуральное число делится на "а" и на "b", то оно делится и на произведение "аb". для каких натуральных чисел "а" и "b" такое утверждение неверно? ответ объясните.
Математика
если натуральное число делится на "а" и на "b", то оно делится и на произведение "аb". для каких натуральных чисел "а" и "b" такое утверждение неверно? ответ объясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если натуральное число делится на "а" и на "b", то оно делится и на произведение "аb это утверждение верно для взаимно простых чисел а и в иначе вообще говоря неверно примеры 5 и 7 взаимно простые число 70 делится на 5 и на 7, делится на 35=5*7 числа 6 и 8 имеют общий делитель 2, число 24 делится на 6 и на 8, но не делится на 48=6*8
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