найдите общий вид выражения для записи натурального числа которые : 1)кратно 3 2)кратно 5 3)кратно 11 4)даёт при делении на 4 остаток 2 5)даёт при делении остаток 4 6)являеться нечетным
Алгебра
найдите общий вид выражения для записи натурального числа которые : 1)кратно 3 2)кратно 5 3)кратно 11 4)даёт при делении на 4 остаток 2 5)даёт при делении остаток 4 6)являеться нечетным
Ответ(ы) на вопрос:
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1. 3n 2. 5n 3. 11n 4. 4n+2 5. при делении насколько? 6. 2n+1
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