найдите общий вид выражения для записи натурального числа которые : 1)кратно 3 2)кратно 5 3)кратно 11 4)даёт при делении на 4 остаток 2 5)даёт при делении остаток 4 6)являеться нечетным

Алгебра

найдите общий вид выражения для записи натурального числа которые : 1)кратно 3 2)кратно 5 3)кратно 11 4)даёт при делении на 4 остаток 2 5)даёт при делении остаток 4 6)являеться нечетным

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