Два газа имеют одинаковый состав: 85,7% углерода и 14,3% водорода. Эти газы обьемом 1 л имеют массы 1,87 г и 2,50 г (н.у.). Выведите формулы этих газов.
Химия
Два газа имеют одинаковый состав: 85,7% углерода и 14,3% водорода. Эти газы обьемом 1 л имеют массы 1,87 г и 2,50 г (н.у.). Выведите формулы этих газов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]V= \frac{m}{M} *22,4\\ M = \frac{m * 22,4}{V} [/latex] M(первого газа) = 41,888 г/моль М(второго газа) = 56 г/моль Что бы процентное соотношение вещ-ва х надо [latex]\frac{M(x)}{M} *100[/latex] Значит М(С)= (41,888 * 85,7)/100 [latex]\approx[/latex] 36 М(Н) = ( 41.888 * 14,3)/100 [latex]\approx[/latex] 6 36/12 : 6 = 3 :6 С3H6 - первый газ М(С)= (56 * 85,7)/100 [latex]\approx[/latex] 48 М(Н) = ( 56 * 14,3)/100 [latex]\approx[/latex] 8 48/12 : 8 = 4:8 С4H8 - второй газ
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