Два газа имеют одинаковый состав: 85,7% углерода и 14,3% водорода. Эти газы обьемом 1 л имеют массы 1,87 г и 2,50 г (н.у.). Выведите формулы этих газов.

Химия

Два газа имеют одинаковый состав: 85,7% углерода и 14,3% водорода. Эти газы обьемом 1 л имеют массы 1,87 г и 2,50 г (н.у.). Выведите формулы этих газов.

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