Сколько молекул содержится в 1 литре кислорода при температуре 150 градусов цельсия и давлении 0,132 нПа?

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Для двухатомного газа, которым является кислород: W =(5/2)kT - средняя кинетическая энергия молекулы. Основное уравнение мол-кинет. теории: p = (2/3)nW = (5/3)nkT, где n - количество молекул в ед. объема - концентрация. n = [latex]\frac{3p}{5kT}.[/latex] Количество молекул в 1 литре будет в 1000 раз меньше: [latex]n=\frac{3p}{5*10^3kT}=\frac{3*0,132*10^{-9}}{5*10^3*1,38*10^{-23}*423}=1,357*10^7.[/latex]